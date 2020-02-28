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Irak ve Lübnan'da yeni koronavirüs vakaları tespit edildi

Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı Irak'ta 7'ye, Lübnan'da 3'e yükseldi.

28.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:50Irak ve Lübnan'da yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı 'ta 7'ye, 'da 3'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr yaptığı açıklamada, Bağdat ve Kerkük'te son tespit edilen iki kişinin ardından Kovid-19 vaka sayısının ülkede 7 olduğunu duyurdu.
Bedr, Kerkük'te 51 yaşındaki hastanın kısa süre önce 'da olduğuna dikkati çekti.
Kerkük'te karantina altına alınan kişiyle irtibata geçmiş herkesin de sağlık durumlarının kontrol edildiğini belirten Bedr, bugünün erken saatlerinde Bağdat'ta bir kişinin tespit edildiğini ve karantina altına alındığını açıklamıştı.
Irak'ta koronavirüs salgınına yakalananların birçoklarının İran'la ilişkili olması dikkati çekiyor.
Lübnan'da üçüncü vaka
Lübnan'da ise yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 3'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Şubat'ta ülkeye giriş yapan İran uyruklu bir kişi yeni tip virüs tespit edildiği belirtildi.
Salgına yakalanan İran uyruklu kişinin 1943 doğumlu olduğu aktarılan açıklamada, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
İranla sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da koronavirüs salgınına yakalananların birçoklarının İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

Lübnan, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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