Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara...
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
13.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:42
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran 'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel
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