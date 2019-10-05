Haberler » Güncel » Haber

Irak yönetiminden "göstericilerin güvenliği" vurgusu

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi, göstericilerin güvenliğinin korunması ve şiddet kullananların sorgulanması gerektiğini vurguladı.

05.10.2019 16:30Irak yönetiminden
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi, göstericilerin güvenliğinin korunması ve şiddet kullananların sorgulanması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Bağdat'ta Başbakan Abdulmehdi ile bir araya geldi.
Görüşmede, göstericilerin ve güvenlik güçlerinin güvenliğinin korunması ve olaylarda şiddete başvuranlardan hesap sorulması gerektiğine işaret edildi.
Göstericilerin meşru taleplerin yerine getirilmesine değinilen görüşmede, "göstericilere ateş eden suçluların engellenmesi" gerektiği ifade edildi.
Görüşmede, son olaylar kapsamında ülkenin çıkarları ve istikrarının sağlanması için çözüm yollarının bulunması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Berhem Salih, Bağdat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:11 Kadın emeğine destek
18:10 Kasımpaşa'ya evinde Konyaspor şoku
18:10 Kaş'ta sağanak yağış seralara zarar verdi
18:09 Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
18:09 Makü'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası
18:08 Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (2)
18:07 - Cerablus ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı