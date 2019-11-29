Haberler » Güncel » Irak Yüksek Yargısı protestocuların öldürülmesini soruşturacak - Haber

Irak Yüksek Yargısı protestocuların öldürülmesini soruşturacak

Irak Yüksek Yargı Meclisi, Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca göstericinin hayatını kaybetmesinin incelenmesi için soruşturma açıldığını duyurdu.

29.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:22Irak Yüksek Yargısı protestocuların öldürülmesini soruşturacak
Yüksek Yargı Meclisi, Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca göstericinin hayatını kaybetmesinin incelenmesi için soruşturma açıldığını duyurdu.
Yargı Meclisi Sözcüsü Hakim Abdulsettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclis, 3 milletvekili ve Zikar Temyiz Mahkemesi Başkanı'ndan oluşan bir heyet kurarak son iki günde Zikar'da öldürülen göstericilerle ilgili soruşturma yapacak." ifadelerini kullandı.
Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 32 kişi hayatını kaybetmiş, 230 kişi yaralanmıştı.
Zikar Valisi Adil Duheyli de dün olayların ardından halkı koruyamadığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan General Cemiş eş-Şammari'nin göstericilere karşı şiddet kullanılması talimatı verdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Abdulmehdi, Şammari'yi görevden almıştı.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 "Efsane Cuma"ya özel kampanyalar için vatandaşlar AVM'lere koştu
12:12 Pursaklar'da genç sporcuların başarısı
12:12 Amazon.com.tr'den "Beklenen Cuma"ya özel fırsatlar
12:06 Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
12:06 Genel Başkan Yalçın, Başkan Gültak'a projelerini anlattı
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:54 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:13:37