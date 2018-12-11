Iraklı Ailenin Evinden 10 Bin Dolar Para Çalan Kadın Yakalandı

Samsun
'da kapısını aparat ile açarak girdiği Iraklı ailenin evinden 10 bin dolar para çalan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Karadeniz
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Rageed Hazım Mohammed Q. evinin kapısını kilitlemeden çekerek kapattı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Minnoş Y. adlı kadın özel aparat ile kapının dilini düşürmek suretiyle Iraklı ailenin evinin kapısını açarak içeri girdi. Yaklaşık 37 dakika evde kaldığı tespit edilen Minnoş Y. 10 bin dolar parayı alarak kaçtı.
Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine Iraklı şahıs polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu apartmanın giriş güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını Minnoş Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis
Minnoş Y.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Minnoş Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
İlkadım,Samsun
11 Aralık 2018 Salı 13:24