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Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü

Irak'ta bir baba 15 bin Irak dinarı (70 TL) için oğlunu öldüresiye dövdü.

19.08.2019 13:12 Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü
Irak'ta bir baba 15 bin Irak dinarı (70 TL) için oğlunu öldüresiye dövdü.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Bakuba kentinde bir çocuk, çalışıp kazandığı parayı harcadığı için babasından sokak ortasında dayak yedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, babanın 15 bin Irak dinarı (70 TL) için 11 yaşındaki çocuğu dövdükten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Irak polisi aile içi şiddete maruz kalan çocuğu muayene ettikten sonra insan hakları örgütlerine teslim etti. Çocuğa işkence ettiği gerekçesiyle baba hakkında dava açıldığı öğrenildi. - KERKÜK

Diyala, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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