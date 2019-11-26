Iraklı Beyin Cerrahlarına EÜ Tıp Fakültesi'nde canlı yayınla ameliyat eğitimi verildi

EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zileli koordinatörlüğünde yapılan program kapsamında Iraklı doktorlara İzmir'de Ege Üniversitesi'nde eğitim verildi. Eğitimin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ameliyathanesi'nde gerçekleştirilen operasyonlar, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından yapılan "Canlı Cerrahi Yayını" ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Erdem Tunçbay Konferans Salonu'na başarılı bir şekilde aktarıldı.

EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zileli,"Iraklı yaklaşık 30 beyin ve omurilik cerrahını üniversitemizde ağırlıyoruz. Türk Irak Omurga Buluşması program kapsamında bir eğitim programı düzenledik. Eğitimin ardından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, ameliyathane ile eğitim salonu arasında başarılı bir canlı yayın yaptı. Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yiğit Açık başta olmak üzere canlı yayın ekibine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi alanlarında açık cerrahi yöntemiyle yapılan cerrahi operasyonların eğitim salonuna aktarımı için EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ameliyathanesine reji kuruldu. Videokonferans yöntemiyle kongre katılımcılarının bulunduğu konferans salonuna aktarılan cerrahi canlı yayını, konferans salonunda ameliyathanede cerrahi girişimde bulunan cerrahlara soru sorulmasıyla devam etti. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uluslararası tanınırlığa ve bilinirliliğe sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı duayen cerrahları tarafından yapılan ameliyatlar ve verilen eğitimler Iraklı cerrahlar tarafından ilgi ile takip edildi.