Iraklı bombacıyı aksanı ele verdi

SAKARYA'da polise kendisini Filistin vatandaşı olarak tanıtan, ancak aksanından kendini ele veren Haitem Jawad Kathem Rstamavi'nin (38), Irak 'ta bombalı eylemlere katılan terörist olduğu belirlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haitem Jawad Kathem Rstamivi'nin hareketlerinden şüphelendi. Kendisini Filistinli olarak tanıtan Rstamivi'nin aksanından şüphelenen polisler, yaptıkları inceleme sonucu kişinin Irak uyruklu olduğunu ve Irak'ta çeşitli bombalı terör eylemlerine katıldığını belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin 2016-2017 yılları arasında Filistin ve Suudi Arabistan kimliğiyle yurda giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. Avukatının huzurunda da Irak'ta işlediği suçları ve sahte kimlik kullandığını itiraf eden Rstamavi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rstamavi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Sakarya