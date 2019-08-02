IRAKLI DİPLOMATIN CÜZDANI SOSYAL MEDYA DESTEĞİYLE BULUNDU

GÖREV yaptığı Fransa 'dan ülkesine dönmeden önce İstanbul 'a gelen Iraklı diplomatın parkta düşürdüğü içerisinde para ve fotoğrafı bulunan cüzdanı, sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde kısa sürede bulundu.

Avcılar'daki Atatürk Parkı'nda saat 22.30 sıralarında dolaşan Polat Zengin, yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanda ABD doları, euro ve Irak dinarından oluşan paraları gören Zengin, ilçede yabancılara yönelik emlak, turizm ve sigorta hizmeti veren babası Beşir Zengin'i arayarak ne yapabileceğini sordu. Zengin de "Bu şahsın cüzdanını Avcılar Merkezde bulduk. İçinde yüklü miktarda para var tanıyan varsa bize bildirsin lütfen" yazısı ile sosyal medyada paylaştı, oğluna da cüzdanı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi'ne teslim ettirdi. Ayrıca Whatsapp'taki Iraklı müşterilere ait grupta da benzer paylaşım yapıldı. Zengin, cüzdanda bulunan Irak'taki bir şirketin telefonuna onun fotoğrafını gönderdi. Zengin, şirketten gelen olumlu yanıt üzerine bu kişinin yurt dışındaki telefonuna sesli mesaj bırakarak kaybolan cüzdanının kendisinde olduğunu bildirdi ancak cüzdan sahibi bu hattı Türkiye'de bulunduğu ve kullanmadığı için kendisine ulaşılamadı.

Fotoğrafı kısa sürede sosyal medya hesaplarıyla binlerce kişiye ulaşan Iraklı diplomat Shamsulddin Abdulaal Hussein'i tanıyanlar Beşir Zengin'i arayarak bu kişinin Avcılar'da olduğunu belirterek, telefonla görüştürdüler. Yakınlarına bile cüzdanını kaybettiğini söylemeyen Iraklı diplomat içerisinde 350 euro, 150 ABD doları, 62 bin Irak dinarı olan cüzdanının bulunmasına sevindi. Polis merkezine giderek parasını teslim alan Shamsulddin Abdulaal Hussein, "Fransa'dan gezmeye gelmiştim. Burada birkaç gün kalacağım. Camiye gitmeden önce gittiğim parkta cüzdanımı kaybettiğimi namaz kılarken fark ettim. Paradan umudu kesmiştim. Amerika'daki oğlum beni arayarak, cüzdanımı kaybettiğini öğrendiğini söyleyince çok şaşırdım. Bunu kimseye söylememiştim. Beni bulup cüzdanımı teslim etmek için çaba harcayan baba ve oğluna çok teşekkür ederimö dedi.

Polat Zengin, bulduğu cüzdandaki parayı almayı aklının ucundan bile geçirmediğini ifade ederken, "Haram paranın kime faydası olmuş kiö diye konuştu. Beşir Zengin de, parayı sahibine ulaştırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Iraklı diplomattan görüntüler

-Iraklı diplomat parayı kaybetmesini anlatırken

-Polıs merkezi önünde para Polat Zengin ve Beşir Zengin tarafından Iraklı diplomata teslim edilirken

-Polat Zengin, para dolu cüzdanı nasıl bulduğunu anlatırken

-Beşir Zengin, cüzdanın sahibini nasıl bulduklarını anlatırken



- İstanbul