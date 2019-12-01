Haberler » Dünya » Iraklı eylemciler, Korgeneral Shammari'nin evini kundakladı - Haber

Iraklı eylemciler, Korgeneral Shammari'nin evini kundakladı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

01.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:09Iraklı eylemciler, Korgeneral Shammari'nin evini kundakladı

'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, Korgeneral Jamil al-Shammari'nin evini kundakladı.

Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen devam ediyor. Iraklı eylemciler, Divaniye kentine, Korgeneral Jamil al-Shammari'nin evini kundakladı. Olayda, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.Shammari, daha önce Nasiriye kentindeki karışıklığı yatıştırmak için güvenlik güçlerinin lideri olarak görev yapıyordu. Yerel medya, Shammari'nin Nasiriye'de güvenlik güçlerine gerçek mermi kullanmalarını emrettiğini ve 33 eylemcinin hayatını kaybetmesine, 233 eylemcinin de yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. İddiaların ardından hükümet, Shammari'yi görevden almıştı.



Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:43 İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü
12:43 İsveç'te Türk asıllı siyasi parti lideri Mikail Yüksel: Aşırı sağcı ve ırkçıların hedefindeyim
12:28 Rusya'da otobüs devrildi: En az 15 ölü
12:24 Rusya'da otobüs kazasında ölü sayısı 15'e yükseldi
12:16 Iraklı eylemciler, Korgeneral Shammari'nin evini kundakladı
1.12.2019 12:58:04