Iraklı eylemciler, Korgeneral Shammari'nin evini kundakladı

Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, Korgeneral Jamil al-Shammari'nin evini kundakladı.

Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararına rağmen devam ediyor. Iraklı eylemciler, Divaniye kentine, Korgeneral Jamil al-Shammari'nin evini kundakladı. Olayda, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Shammari, daha önce Nasiriye kentindeki karışıklığı yatıştırmak için güvenlik güçlerinin lideri olarak görev yapıyordu. Yerel medya, Shammari'nin Nasiriye'de güvenlik güçlerine gerçek mermi kullanmalarını emrettiğini ve 33 eylemcinin hayatını kaybetmesine, 233 eylemcinin de yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. İddiaların ardından hükümet, Shammari'yi görevden almıştı.