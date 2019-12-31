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Iraklı General Esedi'den "Başbakanlık için göreve hazırım" açıklaması

Eski Irak Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi, Başbakanlık görevine hazır olduğunu açıkladı.

31.12.2019 00:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:34 Iraklı General Esedi'den
Eski Irak Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi, Başbakanlık görevine hazır olduğunu açıkladı.
Esedi, aşiret liderleriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, başbakanlık adaylığı iddialarına değinerek, "Ben halkın evladıyım. Halkın talepleri dışına çıkamam. Başbakanlık makamı için tüm rengi, ırkı ve mezhebiyle halkımız beni aday gösterirse bu bana güç katar." dedi.
General Esedi, konuşmasının devamında, "Halka hizmet etmek için göreve hazırım." ifadesini kullandı.
İran'a yakın Bina Koalisyonu'nun Esedi'yi Başbakanlık için aday göstereceği iddia edilmişti.
Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadele döneminde aktif rol üstlenen Esedi, geçen yıl kasım ayında emekliye ayrılmıştı.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

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Kaynak: AA

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