27.06.2019 16:47
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Iraklı göçmenlerin kampında yangın

Iraklı göçmenlerin kampında yangın

Irak'ın Duhok kentinde Musul göçmenlerinin barındığı kampta yangın çıktı.

Irak 'ın Duhok kentinde Musul göçmenlerinin barındığı kampta yangın çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde yer alan ve Musul'dan kaçan Yezidi göçmenlerin barındığı çadır kentte bugün yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın 15 çadırla 2 aracın yanmasına neden oldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Musul'a girmesinin ardından kaçan Yezidilerin kaldığı kampta çıkan yangının sadece maddi hasara yol açtığını ve can kaybına neden olmadığını söyledi.

Yangın kontrol altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özellikle hava sıcaklığının artmasından sonra Irak'ın birçok yerinde her gün yangın çıkıyor. Yetkililer yangınların kısa devre, kaza, sigara izmariti ve sabotaj sonucu çıktığını söylüyor. - ERBİL
Kaynak: İHA
Irak , Duhok , Musul , 3. Sayfa

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