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Iraklı göstericiler "Humeyni Caddesi"nin tabelasını indirdi

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde göstericiler, İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin adını taşıyan caddenin tabelasını, "Ekim Şehitleri" yazısının bulunduğu tabela ile değiştirdi.

14.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:00Iraklı göstericiler
'ın güneyindeki kentinde göstericiler, Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin adını taşıyan caddenin tabelasını, "Ekim Şehitleri" yazısının bulunduğu tabela ile değiştirdi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Basra'da bir grup göstericinin, "Humeyni Caddesi" yazılı tabelayı indirdiği görülüyor.
Göstericiler, aynı yere "Ekim Şehitleri" yazılı başka tabela asarken Irak Milli Marşı'nı seslendiriyor.
Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde İran'ın ülkedeki nüfuzu da protesto ediliyor.

Basra, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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