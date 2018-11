Iraklı Hasta Türkiye'de Sağlığına Kavuştu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:14



Pankreasında tümör tespit edilen Iraklı hasta, Türkiye 'de yapılan laparoskopik (kapalı) yöntemle sağlığına kavuştu.Irak'ın Erbil kentinden ailesiyle 4 yıl önce Konya 'ya yerleşen 46 yaşındaki Diler Fuat Ahmet, bir ay önce pankreasında tümör olduğunu öğrendi. Arkadaşının tavsiyesiyle karaciğer ve pankreas cerrahisinin kapalı yöntemle yapıldığı Türkiye'deki az sayıdaki merkezlerden Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Ahmet'in burada tedavisine başlandı.Iraklı hasta, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balık'ın koordinesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Can'ın dahil olduğu ekiple Türkiye'de pankreasta nadir olarak yapılan laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyat edildi.Gerçekleştirilen operasyonla dalağı alınmaktan kurtarılan Iraklı hastanın konforu sağlanırken hastanedeki yatış süresi de kısaldı."Hayal edemeyeceğimiz ameliyatları yapıyoruz"GAÜN Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel cerrahi alanından en zor operasyonlardan birinin pankreas ameliyatının olduğunu söyledi."Yapılmaz" denilen ameliyatları gerçekleştirdiklerini belirten Balık, "En büyük ameliyatların yapıldığı konuma geldik. 20 yıl önce aklımızın hayal edemeyeceğimiz ameliyatları laparoskopik yöntemle yapıyoruz." dedi."Nadir geçekleştirilen bir ameliyat"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Can da Iraklı hastaya 1 ay önce pankreasında tümör teşhisi konulduğunu ifade etti.Tümörün ileriye dönük hastada karaciğere ve başka organlara sıçrama olasılığının bulunduğunu dile getiren Can, gerçekleştirilen ameliyatla bu riskin engellendiğini kaydetti.Can, pankreasın ameliyatlarında çoğu kez dalağında beraber alındığını aktararak, "Kapalı yöntemle gerçekleştirilen dalağı koruyarak pankreasın yaklaşık yarısını almış olduk. Bu da çok nadir geçekleştirilen bir ameliyat. Bu konuda yeni başlangıç yapmaya çalışan hevesli meslektaşlarımıza destek oluyoruz." diye konuştu."İyileşme süreci hızlı oluyor"GAÜN Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Borazan da hastanın 2-3 günlük takibin ardından sağlığına kavuşacağını düşündüklerini belirtti.Son yıllardaki teknolojik gelişmeyle gerçekleştirilen ameliyatların hastalara büyük rahatlık sağladığına işaret eden Borazan, "İyileşme ve normal hayata dönüş süreci çok daha hızlı oluyor. Dışarıdan gelen hastalarımıza her türlü cerrahi hizmeti vermekteyiz." değerlendirmesinde bulundu."Irak'ta olsaydım şu an ölmüştüm"Iraklı Diler Fuat Ahmet de bir ay önce vücudunun bir tarafının felç olduğunu ve fizik tedavisine başladığını söyledi. Ankara 'daki bir hastanede yapılan kontrollerinde pankreasında tümör olduğunu öğrendiğini kaydeden Ahmet, "Gaziantep'teki bir arkadaşımın yönlendirmesiyle buraya geldim. Ameliyatım gerçekleştirildi şu an çok iyiyim. Türkiye'ye kurban olurum, burada her şey var, Irak'ta olsaydım şu an ölmüştüm." ifadesini kullandı.