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Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya'ya da yatırım planlıyor

Zaki Group CEO'su Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da yatırım yapacak.

26.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:02
Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya'ya da yatırım planlıyor
Zaki Group CEO'su Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya 'da da yatırım yapacak.

Mohammed, risk alıp Türkiye 'ye yatırım yapacaklarını belirterek, "Biz son bir yıldır görüştüğümüz Türk yatırımcılarla ortaklıkta son aşamaya geldik. Bu da gerek dünyada gerek Türkiye'deki yatırımlarımızı arttıracak, istihdam sağlayacak" dedi.

Türkiye'de girişilmemiş konularda yatırım yapacaklarını vurgulayan Mohammed, "Yeni markalarımızla gerek yiyecek içecek gerekse yeni başka sektörlerde yatırım yapacağız. Burada yakalayacağımız başarıya göre İzmir ve Antalya'da da yatırımlarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Türkiye, İzmir, Ekonomi

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