22.06.2019 16:18
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Iraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda yaralandı

Iraklı kuaför kadın bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu bayan kuaförü kadın yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun 'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu bayan kuaförü kadın yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Irak uyruklu Sarah S..M.A.(27) adlı bayan kuaförü kadın, sol baldırının 2 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarah S.M.A. tedavi altına alındı.

Iraklı kadın kendisini bıçaklayanı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Kuaför , Irak , Samsun , 3. Sayfa

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