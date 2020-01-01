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Iraklı milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.

01.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:50
'ta İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin "ABD'nin Büyükelçiliği önünden çekilin" çağrısına bir süre direnen milisler, bölgeden ayrılmaya başladı.
Çoğunluğunu Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin oluşturduğu gruplar, Haşdi Şabi örgütünden yapılan çağrıya bir süre sonra olumlu cevap verdi.
Iraklı milisler, kurdukları çadırları da dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı.
Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri" çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları örgütün bu çağrısını reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.
Iraklı milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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