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Iraklı Milletvekili, Necef'te göstericilerin öldürülmesi nedeniyle görevinden istifa etti

Irak'ta Necef Milletvekili Talal Bilal, kentteki hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

29.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:26Iraklı Milletvekili, Necef'te göstericilerin öldürülmesi nedeniyle görevinden istifa etti
Irak'ta Talal Bilal, kentteki hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Bilal, sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülü mesajda, "Irak'taki gösterilerde, gençler, kadınlar ve çocuklar vatan dışında bir şey talep etmedi. Hükümet ise tüm taleplerini erteledi. Bazı kentlerde göstericiler şehit oldu. Irak halkının yanında yer alıyorum ve milletvekilliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef kentinde 27 Kasım'da şiddetlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 350 kişi yaralanmıştı.
Necef'teki göstericiler aynı gün İran Başkonsolosluğu binasını da ateşe vermişti.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

Milletvekili, Necef, Güncel

Kaynak: AA

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