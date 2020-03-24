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Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı

Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüse karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

24.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:01
Iraklı model Hikmat Kucher korona virüse karşı dayanışma çağrısı yaptı
Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüse karşı birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

İnsanların korona virüs tehdidine karşı ciddi bir sınava girdiğini belirten Iraklı model Kucher, halkların birbirlerine karşı dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanını ölümleri ile kasıp kavuran korona virüs ile mücadele etmenin en etkili yolunun moral, motivasyon ve dayanışma olduğunu vurgulayan Kucher, "Bu zorlu günlerde insanlığın başına bela olmuş olan virüse karşı mücadele etmek insanlığa ve geleceğe hizmet etmek demektir. Açlık, savaş, uyuşturucu gibi insani sorunlar neredeyse bir kenara itilmiş ve kitlelerin dikkati bu salgın hastalığa yönelmiştir. Hükümetler, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda önlemler almayı amaçlamaktadır. Çözüm önerisi çok basittir evde kalın. Evde kalmak, salgına yakalanma riskini doğrudan etkileyen, en önemli değişken olmuştur. Henüz daha iyi bir seçenek yoktur. Hastalıkla savaşan, can kurtarmaya odaklanmış sağlık çalışanlarına, kahramanlarımıza verilecek etkili destek de evde kalmayı başarmaktır. Toplumlar, zor anlarda sınav verirler. Salgın günlerinin ardından, tehlike bitecek. Yaraları sarma, enkazı toparlama dönemi başlayacak. Bu çok zor dönemi, akılcı yöntemler ve insancıl girişimler eşliğinde kolaylaştırmak ve yeniden başlamayı başarmak zorundayız. Büyük salgınlar, afetler ve savaşlar geçiren toplumlar, toplumsal dayanışma ile ayağa kalkabilmişler ve devam edebilmişlerdir. Her felaket, toplumsal felaket, toplumun unuttuğu milli manevi kültürel geleneksel değerleri gündeme getirir, canlandırır. Bu açıdan baktığımızda, bu salgın felaketi de bize önemli fırsatlar oluşturuyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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