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Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı

- Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırıldıKÜTAHYA - Kütahya'da mülteci bir ailenin kaldığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

14.10.2019 22:29
- Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı
Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırıldı
KÜTAHYA - Kütahya'da mülteci bir ailenin kaldığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Iraklı Abdulkader Abdulislam'ın kiracısı olduğu olduğu Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde Mehmet Uçar'a ait 4 katlı evin üçüncü katında yangın çıktı.
Caddeyi saran dumanı fark eden mahalleli, dışarı çıktığında Iraklı bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.
İtfaiye tarafından tamamen söndürülen ve evin odalarında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik sobasından çıktığı belinlendi. Bu arada, ailenin 2 ferdinin çıkan dumanlardan etkilendiğinin belirlenmesi üzerine kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Kütahya, Yerel

Kaynak: İHA

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