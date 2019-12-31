Haberler » Güncel » Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (4) - Haber

Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (4)

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.

31.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:18
'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.
Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.
Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.
Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti.
ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısı
ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.
Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.
Iraklı protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girdi (4)

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haber
17:20   Bakanlık açıkladı: 2019'da bin 668 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
17:19   DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNDEN SURİYELİ M.E. BURDUR'DA YAKALANDI - Haber
17:19   WordPress etkinliği için Geri Sayım - Haber
17:18   Kamyonet kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara bulundu - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
31.12.2019 17:21:37