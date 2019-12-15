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Iraklı protestocular yeni başbakan adayının evini yakmaya çalıştı

Irak'ta göstericiler başbakan adayı Muhammed Şeyya Sudani'nin evini yakmaya çalıştı.

15.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:06
'ta göstericiler başbakan adayı Muhammed Şeyya Sudani'nin evini yakmaya çalıştı.
Irak'ta Ekim ayından bu yana devam eden işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği, yolsuzluk ve İran'ın ülkedeki egemenliğine karşı başlayan gösteriler nedeniyle Adil Abdülmehdi'nin istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğu için arayışlar sürüyor. Iraklı Milletvekili Muhammed Şeyya Sudani'nin başbakanlık için aday olması göstericiler tarafından sert tepkiyle karşılandı.
Cuma günü Davet Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Sudani'nin başbakan adayı olmasına karşı çıkan protestocular, "İstifa eden değil bağımsız aday" sloganları eşliğinde Sudani'nin Misan kentindeki evine doğru yürürdü. Ailesiyle birlikte Bağdat'ta yaşayan Sudani'nin Misan kentindeki boş evine yürüyen protestocular evi ateşe vermek istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocular bölgeden uzaklaştırıldı.
Daha önce İnsan Hakları, Ticaret ve Sosyal ve Çalışma Bakanlıkları görevini üstlenen Sudani'nin adaylığının protestocular tarafından reddedilmesinin ardından yeni aday için arayışların sürmesi bekleniyor.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yeni başbakan teklif etme süresi Salı günü sona erecek.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Iraklı protestocular yeni başbakan adayının evini yakmaya çalıştı

Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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