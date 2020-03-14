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Iraklı Sabiiler "Yaratılış Bayramı"nı kutladı

Irak'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı.

14.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:03
Irak 'ta yaşayan azınlık gruplardan biri olan Sabiiler, "Yaratılış Bayramı"nı kutladı. Hayatın ve kainatın ilahi iradeyle bu günlerde yaratıldığına inanan Sabiiler, başkent Bağdat 'taki Dicle Nehri kıyısında suya girerek ayin düzenledi. Iraklı Sabiiler

Kaynak: AA

Etiketler : Bağdat, Irak, Güncel

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