Iraklı Şii lider Sadr, Süleymani'nin taziyesine katıldı

Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, Irak'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasın Süleymani'nin evinde görüntülendi.

ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda ölen İranlı General Kasım Süleymani için düzenlenen taziye merasimine Iraklı Sadr Grubu lideri Mukteda el Sadr da katıldı. Sadr Grubu Basın Ofisi tarafından yayınlanan fotoğrafta Sadr'ın Süleymani için İran'ın Kirman şehrindeki evinde düzenlenen taziye merasimine katıldığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA