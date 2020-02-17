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Iraklı sınıf arkadaşının telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Irak uyruklu sınıf arkadaşının 4 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edilen lise öğrencisi E.A. (18) gözaltına alındı.

17.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:44Iraklı sınıf arkadaşının telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

ANTALYA'nın ilçesinde, uyruklu sınıf arkadaşının 4 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edilen lise öğrencisi E.A. (18) gözaltına alındı. E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Iraklı N.W.S.A., sırasının altına koyduğu çantasında 4 bin TL değerindeki cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Öğrencinin, telefonunun kaybolduğunu öğretmenine söylemesinin ardından durum jandarmaya bildirildi. İhbarla okula gelen Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından N.W.S.A.'nın sınıf arkadaşı E.A., hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındı. E.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Alanya, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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