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Iraklı siyasetçi Allavi: "Irak ve bölge, tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"

Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülke ve bölgenin, tarihinin en tehlikeli dönemini yaşadığını belirterek, önceliklerinin Irak ve halkının korunması olduğunu söyledi.

03.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:32 Iraklı siyasetçi Allavi:
'taki Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülke ve bölgenin, tarihinin en tehlikeli dönemini yaşadığını belirterek, önceliklerinin Irak ve halkının korunması olduğunu söyledi.
Irak'ta bir dönem başbakanlık da yapan Allavi, ABD'nin saldırısında ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.
Allavi, daha önce yaptıkları tüm uyarılara rağmen meydana gelen karmaşa sebebiyle, "Irak ve bölgenin tarihinin en tehlikeli dönemini yaşadığı" yorumunu yaptı.
Tüm bölgeyi barışa götürecek bir konferans düzenlenmesi çağrısını yinelediklerini belirten Allavi, önceliklerinin Irak ve Iraklıların korunması, savaştan uzak durulması olduğunu kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırıyı kınayarak, ülkenin milli çıkarı için herkesin kendisini kontrol etmesi çağrısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İyad Allavi, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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