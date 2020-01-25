Haberler » Güncel » Iraklı Türkmen Bakan Maruf'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Haber

Iraklı Türkmen Bakan Maruf'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

25.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:32Iraklı Türkmen Bakan Maruf'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, 'da meydana gelen deprem dolayısıyla 'ye başsağlığı diledi.
Maruf, yayınladığı yazılı açıklamada, "Elazığ, Malatya ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar, yakınlarına ve yüce Türk milletine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkmen Bakan Maruf, dualarının başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Türkiye ile olduğunu kaydetti.

Türkiye, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04  Kayseri'den Elazığ' ve Malatya'ya yardım eli
13:08  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
13:08  Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar AFAD koordinasyonunda karşılanıyor
13:07  Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (3)
13:06  DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- (TEKRAR)
25.1.2020 13:12:33