Haberler » Güncel » Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

21.10.2019 16:07Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek
Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Duhok İl Konsey üyesi Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ismael, mutabakatın bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Fatihi Mahmood Ismael, "Bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişmenin yanı sıra bölgedeki gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için atılan her adımı ve her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz bu coğrafyaya huzurun ve barışın hakim olmasıdır" dedi. - ŞIRNAK

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Duhok, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 Oktay: Güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz
16:26 El Emeği Göz Nuru Eserler Görücüye Çıktı
16:20 Ahlat'ta dolu yağdı, birçok sürücü yolda kaldı
16:20 Diyarbakır'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
16:24 Kan davası cinayetinde 2 sanığa 20'şer yıl hapis
16:24 Giresun'da terör propagandası operasyonu
16:23 Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor
21.10.2019 16:26:48