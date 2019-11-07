Haberler » Güncel » Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı

Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı

Esenyurt'ta çıkan kavgada yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi silahla yaralandı.

07.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:40 Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı
Esenyurt'ta çıkan kavgada yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1944. Sokak'taki bir kafede oturan Iraklı üniversite öğrencisi M.A'nın yanına gelen bir kişi, A'yı kafeden uzaklaştırdı. Bu sırada A'nın yanına iki kişi daha yaklaştı.
Şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, bir süre tartıştıkları M.A'ya ateş etti.
Yaralanan M.A. yakınlardaki bir sitenin güvenlik kulübesine sığınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Yaralı üniversite öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
02:55   İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:08:15