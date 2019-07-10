10.07.2019 10:56
Haberler» Güncel» Haber

Iraklı üst düzey heyet Ankara'da temaslarda bulunacak

Iraklı üst düzey heyet Ankara

Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.

Iraklı üst düzey heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, bugün Ankara'da iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştirecek.
Heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyetle bir araya gelecek.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 15 Mayıs 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.
Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Irak, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:27   - Hayvanat Bahçesinin Yeni Üyesi İlk Adımlarını Attı
13:27   Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu
13:27   Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu
13:26   Alaçatı turizmine "gürültü" darbesi: Bazı turistler kenti terk etti
13:26   Tokat'ta 3 bin 600 öğrenciye eğitim desteği
13:26   İzmir'de işçileri taşıyan minibüsler tırla çarpıştı: 12 yaralı
13:25   -Korkuteli ilçesinde 31 hafız taç giydi