Iraklılar elektrik yokluğunda 50 derece sıcaklıkla mücadele ediyor

- Bağdat'ın Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesiCaddelere esnaf tarafından yerleştirilen duşlarDuşların altında serinleyen vatandaşlarBağdatlı Casim Uday ile röportajCaddelerdeki vantilatörlerin önünde serinleyen vatandaşlarMahalle jeneratörünün bulunduğu yerMahalle jeneratörü sahibi Uday Falih ile röportaj Irak'ta hava sıcaklığı yaklaşık 50 dereceye ulaştı. Iraklı vatandaşlar, sıcaklarla birlikte ülkede kronikleşen elektrik kesintisi sorunuyla boğuşuyor.Başkent Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye yaklaşmasıyla zor anlar yaşayan vatandaşlar kent merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesindeki esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, halk elektrik kesintisinden şikayet ediyor.AA'ya konuşan, Bağdatlı Casim Uday, "Elektrik günde ortalama 4 saat veriliyor. Mahalle jeneratörleri yakıt temin edemediği için tam randımanlı çalışmıyor. Sıcaklardan dolayı arızalanıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı jeneratör ücretini ödemeyenler var. Caddelerde esnaf tarafından yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalışıyoruz. Sıcaklıklar 50 dereceyi buluyor. Sokakta baygınlık geçirenler oluyor." diye konuştu.Bağdat'ta en kalabalık nüfusun bulunduğu Medinet'ül Sadr bölgesinde AA muhabirine konuşan mahalle jeneratörü sahibi Uday Falih, "Yakıt temininde zorlanıyoruz. Hükümet bu konuda yeteri kadar destek vermiyor. Sıcaklıklar bugün 50 dereceyi geçecek gibi. Jeneratörler yüksek sıcaklıklara karşı dayanamıyor ve sürekli arızalanıyor. Milleti her yaz bu tür zorluğa alıştırdılar." dedi.