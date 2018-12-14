Iraklılar Yurtlarına Dönmeye Devam Ediyor

- Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getiirilen Iraklılar Iraklılara İHH
ekiplerince kışlık elbise ve ayakkabı dağıtılmasıIrak Hükümeti Göç Bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri ile röprotajFelluceli Muhammed Casim ile röportajIraklılara uygulanan gümrük işlemleri Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden Suriye
'ye kaçan 400 Iraklı, Türkiye
'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı
, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
'nın insani diplomasi çalışmaları neticesinde, Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor.
DEAŞ terörü nedeniyle Irak'ın Ramadi
, Felluce, Musul
, Kerkük
ve Telafer
bölgelerinden kaçan Iraklılar, gümrük işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.
Irak Konsolosluğu ve Kilis
Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İHH ekiplerince kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.
Yapılan kontrolün ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.
Irak Hükümeti Göç Bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin, vatandaşlarının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
Felluceli Muhammed Casim de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye'de kaldığımız süre içerisinde yurdumuza dönmenin hayaline kuruyorduk." dedi.
Casim, ülkelerine dönmelerine yardımcı olan Türkiye ve İHH vakfına teşekkür etti.
İHH,Irak
14 Aralık 2018 Cuma 20:19