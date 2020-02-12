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İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı Türk kurumların katılımıyla başladı

İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok yabancı ülkeden 40 kurumun katılımıyla başladı.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı Türk kurumların katılımıyla başladı
13. Uluslararası Turizm Fuarı, aralarında 'nin de bulunduğu pek çok yabancı ülkeden 40 kurumun katılımıyla başladı.
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve açılışı İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan tarafından gerçekleştirilen fuara, Türkiye'den Tahran Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği, Tahran Yunus Emre Enstitüsü, Türk Hava Yolları (THY), Serhat Kalkınma Ajansı, İzmir Valiliği ve birçok Türk turizm şirketi katıldı.
Türk kurumların stantlarını ziyaret eden Munisan, Türkiye ile İran arasında turizm alanında yaşanan gelişmelerin çok iyi olduğunu söyledi.
Munisan, İran'a gelen Türk turist sayısının 450 binden 1 milyon seviyelerine çıktığını kaydetti.
İki ülke arasındaki iyi kültürel ilişkiler sebebiyle karşılıklı ziyaretlerde ciddi anlamda artış kaydedildiğine dikkati çeken Munisan, Türk yatırımcıların İran'da iş yapabilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ve aynı şekilde Türkiye'den de ülkesine yatırım yapmasını istediklerini ifade etti.
İran 13. Uluslararası Turizm Fuarı, 15 Şubat Cumartesi gününe kadar açık olacak.

Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: AA

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