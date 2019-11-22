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İran 3 televizyonu İngiliz denetleme kurumuna şikayet etti

İran yönetimi ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin "dezenformasyon" içeren haberler yaptıkları gerekçesiyle İngiltere'den yayın yapan "BBC Persian", "Monoto" ve "Iran International" televizyon kanallarını İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayet ettiİran'ın Londra Büyükelçisi...

22.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:18İran 3 televizyonu İngiliz denetleme kurumuna şikayet etti
yönetimi ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin "dezenformasyon" içeren yaptıkları gerekçesiyle 'den yayın yapan "BBC Persian", "Monoto" ve "Iran International" televizyon kanallarını İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayet etti
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu televizyon kanallarının İran'daki gösterileri çarpıtarak yayınladığını ve halkı ülkedeki sivil kurumlara yönelik geniş çaplı şiddete davet ettiğini ileri sürdü.
Baidinejad, "BBC Persian", "Monoto" ve "Iran International" televizyon kanalları aleyhine resmi olarak şikayette bulunduklarını ve bu konuda ilgili yasaların uygulanmasını talep etiklerini aktardı.
İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) başkanı, Anayasa'ya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor. Dışarıdan yayın yapan muhalif kanallar ise yasak olan uydu yayınları üzerinden takip edilebiliyor. Devlet, yurt dışından yayın yapan televizyon kanallarının izlenmesini engellemek için uydu yayınlarına sürekli olarak parazit atıyor.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

İngiltere, İran, TV, Güncel

Kaynak: AA

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