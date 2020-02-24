İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (3)

DİLUCU SINIR KAPISI'NDA 65 ARAÇ BEKLETİLİYOR

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen sürücülerinin Türkiye 'ye geçmek istediği, 40'ı TIR olmak üzere 65 araç, Iğdır 'daki Dilucu Sınır Kapısı'nda bekletiliyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda 65 araç bekletiliyor. Nahçıvan tarafından geçirilen ve 40'ı TIR olan 65 aracın Türkiye sınırlarına girişine izin verilmiyor. Sürücüler, kendilerine açıklama yapılmasını isterken, bir görevli ise "Valilik makamıyla görüştük, en yakın zamanda haber gelecek" dedi. Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamanın ardından Dilucu Sınır Kapısı'nın da kapatıldığını belirtti. Kaymakam Görmüş, sınır kapısının açılması konusunda bakanlıktan gelecek kararı beklediklerini söyledi. Görmüş, sınır kapısında tedbir olarak araçların dezenfekte edileceğini de dile getirdi.

Özkan AYDIN/IĞDIR,