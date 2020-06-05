İran'a ait kargo gemisi, Irak karasularında battı

İran'a ait kargo gemisi, Irak karasularında battıIrak, (DHA)- İran'a ait kargo gemisi Behbahan, Irak karasularında battı.

05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:37
İran'a ait kargo gemisi, Irak karasularında battı
Irak, (DHA)- İran'a ait kargo gemisi Behbahan, Irak karasularında battı. Batan kargo gemisindeki bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, 4 kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Geminin batma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
İran'a ait Behbahan adlı kargo gemisi, İran'ın Hürremşehr kentinden, Irak'ın Um Kasr limanına doğru seyir halinde haret ettiği sırada battığı öğrenildi. Yaklaşık 48 metre uzunluğundaki kargo gemisinin yapı malzemeleri ve seramik taşıdığı aktarıldı. Geminin, Irak ile Kuveyt arasında bulunan Abdullah Körfezi'nde battığı ifade edildi.
'İRAN SORUŞTURMA BAŞLATTI'
Geminin neden battığına ilişkin henüz Irak ve İranlı yetkilerden bir açıklama gelmedi. İran medyası, geminin battığı Abdullah Körfezi'ne incelemelerde bulunmak üzere uzman ekip gönderildiğini duyurdu.Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu, 4 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Irak medyası ise Irak Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. İran’a ait kargo gemisi, Irak karasularında battı

Kaynak: DHA

Etiketler: İran, Irak, DHA, Güncel, Haber

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