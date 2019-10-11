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İran'a ait petrol gemisinde patlama

İran'ın Milli Petrol Şirketine ait bir petrol tankerinde Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na 60 mil uzaklıkta patlama meydana geldi.

11.10.2019 09:25İran'a ait petrol gemisinde patlama
İran'ın Milli Petrol Şirketine ait bir petrol tankerinde Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na 60 mil uzaklıkta patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na 60 mil uzaklıkta İran'a ait bir petrol tankerinde patlama gerçekleşti. Patlama sonrası tankerin petrol mahzeninin zarar gördüğü ve petrolün denize boşaltıldığı belirtildi.

İran'a ait petrol tankerinde patlamanın neden gerçekleştiğine ilişkin inceleme yapılırken patlamanın terör saldırısı olabileceği üzerinde duruluyor.

İran Milli Petrol Şirketinden yapılan ilk açıklamada İran'a ait Sabıty petrol tankerinin 2 farklı füze ile saat 05.00 ve 05.20 sularında hedef alınmış olabileceği kaydedildi. - TAHRAN

İran, Politika

Kaynak: İHA

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