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İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü

İran'da Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu hayatını kaybederken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:39

devlet televizyonu Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğünü, pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, savaş uçağının test uçuşu sırasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Azerbaycan sınırına yakın Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı'na düştüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savaş uçağı yakın zamanda yenilenmiş bir MiG-29 idi. Sabah saatlerinde İran'ın Tebriz hava üssünden havalanan uçağın yakın zamanda yenilenmiş bir MiG-29 tipi jet avcı uçağı olduğu aktarıldı. Kazayla ilgili ayrıca soruşturma başlatıldı.

ABD VE RUS YAPIMI UÇAKLARA SAHİP

Ambargolar ve yaptırımların ardından yerli savunma sanayisini geliştirmeye başlayan İran'da Hava Kuvvetleri, 1979 İslam Devrimi'nden önce satın alınan ABD yapımı birçok askeri uçağa sahip. Ayrıca ülkede Rus yapımı Mig ve Sukhoi uçakları da var.

İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü

İran, Dünya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com


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