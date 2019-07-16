16.07.2019 19:40
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İran AB'den ABD'ye baskı yapmasını istedi

İran AB

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.
Başkent Tahran'daki bir programda konuşan Cihangiri, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cihangiri, nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olması için AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, bu ülkelerin İran'a değil yaptırımları sona erdirmesi için ABD yönetimine baskı yapmasını istedi.
İran'a yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Cihangiri, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi çok kolay, birkaç saat içinde bunun kararını verebiliriz. İran'ın taahhütlerini tam olarak yerine getirebilmesi için anlaşmaya taraf diğer ülkelerin de vaatlerini pratiğe geçirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

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