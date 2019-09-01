Haberler» Güncel» Haber

İran, AB'nin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü aşamaya geçmeye hazır olduklarını söyleyerek, Avrupa Birliğinin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

01.09.2019 17:50

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü aşamaya geçmeye hazır olduklarını belirterek, "Avrupa Birliğinin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

İran Meclisinin Dışilişkiler ve Milli Güvenlik Komisyonunda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ile İran arasında müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü adıma ilişkin öneriler sunuldu.

"ALDIĞIMIZ KARARLARI AB'YE İLAN EDECEĞİZ"

Bu konuda artık son aşamadayız" dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin Perşembe gününe kadar gerekli kararları almaması halinde İran'ın taahhütleri askıya almada üçüncü aşamaya geçeceğini kaydeden Zarif, "Aldığımız kararı Avrupa'ya ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı. Hükümetin üçüncü aşamaya ilişkin alacağı kararın netlik kazandığını belirten Zarif, üçüncü aşamaya ilişkin ayrıntıların gerek duyulduğunda resmi olarak açıklanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa'nın taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın üçüncü aşamaya geçmeyeceğini söyledi.

İran, AB'nin Perşembe gününe kadar taahhütlerini yerine getirmesini istedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İran, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:02   Spor altay bayındır şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz
00:56   Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
00:54   Spor ünal karaman'ın maç sonu açıklamaları
00:51   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
00:49   Spor ersun yanal'ın maç sonu açıklamaları
00:40   Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü
00:40   Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede