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İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan dolayı İran'a yönelik suçlamalarını reddetti.

31.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:15 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti
, ABD Başkanı Donald Trump'ın Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan dolayı İran'a yönelik suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı İran'ın düzenlediğini söylemesinin ardından söz konusu suçlamayı reddetti. Bakanlık tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Amerika, Irak halkından en az 25 kişinin vahşice öldürülmesine karşı düzenlenen protestoları İran'a atfetmenin şaşırtıcı bir küstahlığına sahip" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bağdat, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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