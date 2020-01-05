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İran'da savaş emrinin verildiği konsey, Amerika'yı tehdit etti: Çok büyük intikam alınacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında yaptığı kritik toplantıda "Çok büyük intikam alınacak" kararı alırken, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Golamali Abuhamze, misilleme olarak Avrupa ve ABD için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nı işaret etti.

05.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:53

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlardan sorumlu özel birimi Kudüs Gücü'nün komutanı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD bombardımanında öldürülmesinin ardından Ali Hamaney liderliğinde bir araya geldi.

"ÇOK BÜYÜK İNTİKAM ALINACAK"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinden sorumlu olanlardan 'çok büyük intikam alınacağı ve bunun doğru zamanda, doğru yerde yapılacağı' bildirildi.

"İRAN'IN ERİŞEBİLECEĞİ HER YERDE..."

Timeturk'te yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Golamali Abuhamze, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söyledi.

HÜRMÜZ'Ü İŞARET ETTİ

Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Abuhamze, "Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde" dedi.

İNGİLİZLER HÜRMÜZ'E DONANMA GÖNDERİYOR

Öte yandan, İngiltere donanmasına ait iki geminin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği açıklandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu.

Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi.

ABD-İRAN GERİLİMİ NASIL BAŞLADI?

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti.

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