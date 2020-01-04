Haberler » Güncel » İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber

İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. İntikamımız belirleyici etkilerle olacak" dedi.

04.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:20

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır." dedi.

"BU SÖZLER KAYDEDİLMELİDİR"

İran devlet televizyonuna konuşan Selami, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırıyla büyük bir stratejik hata yaptığını ifade eden Selami, "Kasım Süleymani'ye suikast, ABD'nin bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Bu sözler kaydedilmelidir çünkü ileride bunun gerçekleştiğini görecekler. İntikamımız geniş bir coğrafyada, zaman içinde ve belirleyici etkilerle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN ZARARLI VARLIĞININ SONA ERME SÜRECİ BAŞLADI"

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise "ABD'nin Batı Asya'daki zararlı varlığının sona erme süreci başladı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı İsmail Kaani'yi getirmişti.

Son dakika: Süleymani suikastı sonrası IrakSon dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecekİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?

Son dakika: Kasım SüleymaniSon dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti

Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım SüleymaniSon dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştüSon dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

NATO, SüleymaniNATO, Süleymani'nin ölümünün ardından Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu

İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:18   "Süt Kardeşler" Kadıköy'de tiyatroseverlerle buluştu - Haber
23:17   2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı - Haber
23:16   Sudan'da 6. Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi - Haber
23:14   Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4) - Haber
23:10   Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
21:36   Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Haber
21:25   Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Haber
20:24   Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Haber
20:14   Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi - Haber
4.01.2020 23:24:54