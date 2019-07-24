Haberler» Güncel» Haber

İran ABD'nin "ikinci İHA'yı düşürmüş olabiliriz" açıklamasını yalanladı

İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürülmüş olabileceği yönündeki açıklamasını yalanladı.

24.07.2019 12:33 İran ABD'nin
İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürülmüş olabileceği yönündeki açıklamasını yalanladı.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CENTCOM Komutanı McKenzie'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İHA'nın düşürülmüş olabileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Hatemi, "İran'a ait hiçbir insansız hava aracı düşürülmedi." cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden İran İHA'sını düşürdüklerini söylemişti.
Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle savunma amaçlı düşürdüklerini kaydetmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İHA'nın USS Boxer'ı havadan izlediği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü duyurmuştu.
McKenzie, dün ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bir insansız hava aracı düşürdüğümüze eminiz, bir ikinciyi daha düşürmüş olabiliriz." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
14:11   Türkiye'de enerji verimliliği
14:11   Selde yaralanan yaban tavşanının bacağına platin takıldı
14:10   Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir etti
14:10   Kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza kesildi
14:10   Eski belediye başkanına silahlı saldırı
14:10   MEB'den YKS adaylarına binlerce eğitimciyle "tercih" desteği
14:09   Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü