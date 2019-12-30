Haberler » Güncel » İran, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınadı - Haber

İran, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

30.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:38 İran, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, ABD'nin 'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.
İran'ın resmi ajansı İRNA'ya göre, Musevi yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak toprakları ve Haşdi Şabi üslerine saldırması terör saldırısıdır. Şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Musevi, Washington yönetimine Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve iç işlerine müdahale etmeyi sonlandırması çağrısında bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı dün, Ketaib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
Irak Savunma Bakanlığı da söz konusu örgütün Enbar'daki el-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı yaptığını bildirmişti.
Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi de yazılı açıklamasında, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04   Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (6) - Haber
13:03   Terör gazisinin güvercin sevgisi soğuk dinlemiyor (2) - Haber
12:59   39 yıl sonra bir araya geldiler - Haber
12:59   Minik ellere çamur bulaştı - Haber
12:58   Küçük Ege'ye Başkan sürprizi - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:06:21