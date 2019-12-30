Haberler » Dünya » İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı - Haberler

İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı

İran, ABD'nin Irak'taki hava saldırılarını kınadı ve 'işgalci' olarak tanımladığı ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının son bulmasını istedi.

30.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:00 İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı

, ABD'nin 'taki hava saldırılarını kınadı ve 'işgalci' olarak tanımladığı ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının son bulmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas , ABD'nin terörle mücadele söylemlerinin 'yalan' olduğunu, yapılan saldırının açık bir şekilde 'terörizm' örneği olduğunu savundu.

İranlı sözcü, yaptığı açıklamada, "Bu saldılar, bir kez daha ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiğinin yalan olduğunu kanıtlamış oldu. Çünkü hedef aldığı güçler, son yıllarda DEAŞ teröristlerine ağır darbe vurmayı başarmıştır" dedi. Yabancı kuvvetlerin bölgede bulunmasının gerilim ve güvensizliği arttırdığını belirten Musevi, "ABD, bölgedeki işgalci varlığına son vermeli. ABD'yi, Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve bu ülkenin içişlerine karışmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, dün gece Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah güçlerinin mevzilerini hava saldırılarıyla vurmuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, İran, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:31   Akıllı vibratör 'yılın en iyi teknolojik el aleti' yarışmasında finale kaldı - Haberler
14:31   AK Parti Libya tezkeresi için ikna turunda: Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü - Haberler
14:31   ABD Kuzey Akım-2 projesine neden karşı çıkıyor? - Haberler
14:31   Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Haberler
14:30   Muş'ta eski oyunlar köylerde yeniden hayat buluyor - Haberler
13:41   Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi - Haberler
13:32   Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu - Haberler
13:13   İzmir'de yollar karla kaplandı - Haberler
12:52   Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
30.12.2019 14:36:36