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İran, abd'nin suudi arabistan suçlamalarını reddetti

İran, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomepeo'nun, İran'ın Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırdığına dair yaptığı suçlamaları reddetti.

15.09.2019 11:26İran, abd'nin suudi arabistan suçlamalarını reddetti
İran, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pomepeo'nun, İran'ın Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırdığına dair yaptığı suçlamaları reddetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran'ı saldırının arkasında olmakla suçlamasına tepki gösterdi.
Yazılı açıklamayla Washington yönetiminin suçlamalarını reddeden Musevi, İran'a karşı 'azami baskı' politikasında başarısız olan ABD'nin, 'azami yalan' politikasına yöneldiğini savundu Musevi, "Uluslararası ilişkilerde, 'düşmanlık'  bile minimum inanılırlığa ve makul çerçevelere sahip olmalıdır. ABD'li yetkililer, bu minimalist ilkelere bile uymuyor. Bu tür suçlama ve açıklamalar, bir ülkenin imajını yok ederek gelecekteki eylemlerin önünü açmak için istihbarat ve gizli örgütlerin planlanması gibidir. İran'a karşı 'azami baskı' politikasında başarısız olan ABD, şimdi de 'azami yalan' politikasına yönelmiştir" İfadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, İran'ı, Suudi Arabistan'daki 2 petrol tesisine yönelik düzenlenen saldırının arkasında olmakla suçlamıştı.



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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