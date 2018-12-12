İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin petrol konusunda başarısız olduğunu ve İran'ın petrol ihracatının Kasım ayı başından bu yana arttığını söyledi.
Kasım ayı başında İran'a karşı yaptırımları yeniden devreye sokan Washington yönetimi ile Tahran arasındaki gerilim artıyor. ABD'nin yaptırımlarının İran'ın petrol ihracatını engelleyemediğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikalıların hedefi bizim petrol ihracatımızı engellemekti. Halkımıza şunu açıkça söylemek isterim ki, 4 Kasım'dan sonraki ihracatımız daha iyiye gitmiştir. Yani Amerikalılar petrol konusunda başarısız olmuşlardır." dedi.
ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi kısması için gösterdiği çabalarda da başarısızlığa uğradığını söyleyen Ruhani, "Amerikalılar OPEC toplantısında başarı sağlayamadılar ve ne mutlu ki İran Cumhuriyeti başarılı oldu. Petrolümüzü satma süreci bu toplantıdan önce olduğu gibi aynen devam edecek" dedi.
The post İran: "ABD petrol konusunda başarısız oldu"
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12 Aralık 2018 Çarşamba 14:08