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İran: ABD yaptırımları koronovirüse karşı mücadele kaynaklarının tükenmesine neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini belirtti.

07.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:59İran: ABD yaptırımları koronovirüse karşı mücadele kaynaklarının tükenmesine neden oldu
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ölürken Donald Trump, İran'ın Covid-19'la savaşında ihtiyaç duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz." ifadesini kullandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

7.03.2020 19:16:51